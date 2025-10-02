Polizei Gütersloh

POL-GT: Schwerer Unfall in Rietberg

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Mittwochmittag (01.10., 14.51 Uhr) befuhr ein 17-jähiger Motorradfahrer die Bokeler Straße in Richtung Langenberg. Zeitgleich fuhr ein 56-jähriger Rietberger auf der Krögerstraße und wollte die Bokeler Straße mit seinem Fiat queren, um geradeaus in die Brunnenstraße zu fahren. In Höhe der Kreuzung kam es zu einem Zusammenstoß zwischen beiden. Der 17-jährige Rietberger erlitt dabei schwere Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde der Jugendliche in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Durch die Feuerwehr wurden ausgelaufene Betriebsstoffe abgebunden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell