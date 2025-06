POL-MS: Nach Unfall auf der Autobahn 52 - Polizei stellt flüchtigen Fahrer mithilfe von Hubschrauber

Münster / Castrop-Rauxel (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Recklinghausen und der Polizei Münster Unbekannte Täter haben am frühen Mittwochmorgen (11.06., 04:00 Uhr) einen Geldautomaten in der Siemensstraße 10 in Castrop-Rauxel gesprengt. Zeugen meldeten der Polizei die Sprengung. Nach ersten Erkenntnissen sei ein schwarzes Auto vermutlich in ...

