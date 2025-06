POL-MS: Weißer Kombi flüchtet nach Unfall auf der A 52 - Polizei bittet um Hinweise

Münster (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Montagmorgen (09.06., 05:20 Uhr) in einen Kiosk an der Warendorfer Straße eingebrochen. Zeugen bemerkten am frühen Morgen das Klirren einer Glasscheibe und stellten fest, dass die Scheibe des Kiosks eingeschlagen war. Zwei Täter flüchteten unerkannt. Beide Unbekannten sollen Männer im Alter von 20 bis 25 Jahren ...

