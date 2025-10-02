PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GT: Altkleidercontainer in Rheda-Wiedenbrück in Brand gesetzt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Mittwochabend (01.10.) und um kurz nach Mitternacht (02.10.) wurden Feuerwehr und Polizei mehrere Alkleidercontainerbrände an der Heinrich-Püts Straße (20.42 Uhr), der Straße Am Werl (23.36 Uhr) und an der Kolpingstraße (00.15 Uhr) gemeldet.

Die Brände wurden durch die Feuerwehr gelöscht. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Feuern aufgenommen.

Hinweise und Angaben zu verdächtigen Personen in der Umgebung nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

