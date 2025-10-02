PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Biergartenbrand in Schloß Holte-Stukenbrock

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Mittwochabend (01.10., 23.30 Uhr) brannten die Möbel der Außengastronomie einer Gaststätte an der Bahnhofstraße neben dem Bahnhofsgebäude.

Zeugen informierten die Polizei. Die Feuerwehr löschte die Flammen, bevor neben dem Inventar weiterer Schaden entstand.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu der Brandursache aufgenommen. Es werden weitere Zeugen gesucht, welche Angaben zu der Brandentstehung machen können. Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05241 869-0 entgegen.

