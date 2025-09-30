Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Fischdiebe in Lindlar unterwegs
Lindlar (ots)
Aus einer Teichanlage in der Straße "Rehbach" stahlen Unbekannte etwa 800 Fische. In der Zeit von Sonntag (28. September), 10 Uhr, bis Montag, 13:30 Uhr, entfernten die Diebe ein Schutzgitter und entnahmen die Forellen über ein Ablassrohr. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
