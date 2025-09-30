POL-GM: Fischdiebe in Lindlar unterwegs

Waldbröl (ots) - Am Dienstagmorgen (30. September) war ein 50-jähriger Toyota-Fahrer aus Morsbach auf der L339 von Waldbröl in Richtung Bröl unterwegs. Gegen 6:19 Uhr kam er von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der 50-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Pressestelle Telefon: ...

