Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: erfolgloser Drogendeal

Greiz (ots)

Weida. Am 30.10.2024 gegen 03:00 Uhr wurde ein Anwohner in der Gräfenbrücker Straße aus dem Schlaf gerissen, als er auf der Straße einen 25-jährigen Mann lärmend an Haustüren klopfen hörte. Da der Mann psychisch auffällig erschien, verständigte der Anwohner die Polizei und begab sich auf die Straße. Auf der Straße kam er mit dem 25-Jährigen ins Gespräch, welcher ihm Drogen in der Folge Drogen zum Kauf anbot. Die eintreffende Polizei nahm den Hinweis dankend auf und konnte bei einer Durchsuchung der Person ein Cliptütchen mit 2 Ecstasy-Pillen auffinden. Gegen den 25-jährigen Mann wurde ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet und er erhielt einen Platzverweis. (BF)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell