Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mehrere Kennzeichendiebstähle

Rülzheim (ots)

In Rülzheim kam es zu gleich zwei Kennzeichendiebstählen bei Pkws, die in der Waldstraße und am Bahnhof abgestellt waren. Ein entwendetes Kennzeichenpaar wurde bei einem Einbruch in die Tankstelle im Speyerer Tal auf dem mutmaßlichen Tatfahrzeug, VW Golf, silbern, älteres Modell, verwendet. Ebenfalls zu einem Kennzeichendiebstahl kam es in Lingenfeld In den Lachenäckern im Zeitraum vom 06.05.-13.05.2024.

Hinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

