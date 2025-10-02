Polizei Gütersloh

POL-GT: Motorradfahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - In Höhe der Kreuzung Hesselteicher Straße/ Beller Heide kam es Mittwochnachmittag (01.10., 17.25 Uhr) zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitt. Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 64-jährige Frau aus Harsewinkel kommend die Hesselteicher Straße und beabsichtigte in Höhe der Kreuzung nach links in die Beller Heide abzubiegen. Dabei kam es zu dem Zusammenstoß zwischen dem Renault Clio der Dame und dem Motorrad des 49-jährigen Mannes. Dieser und seine 42-jährige Sozia stürzten von dem Zweirad. Der 49-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Die 42-Jährige wurde leicht verletzt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell