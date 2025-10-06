PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Seniorin übergibt Vermögenswerte

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Betrüger riefen am Freitagvormittag (03.10.) eine arglose Dame an. Eine Frau meldete sich telefonisch und berichtete von einem schweren Unfall, welcher von einer Angehörigen verursacht worden sei. Um eine Haft zu umgehen, bat die angebliche Verwandte um Bargeld oder andere Vermögenswerte.

Im Bereich der Kirchstraße übergab die Seniorin um kurz nach 12 Uhr letztendlich Vermögenswerte, die auf einen deutlich sechsstelligen Wert geschätzt werden.

Der Abholer war ca. 18 Jahre alt, hatte mittelblonde Haare und war den Angaben nach ordentlich gekleidet. Er trug ein dunkles T-Shirt. Die Vermögenswerte befanden sich in einer dunklen Isolier-Tragetasche.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem beschriebenen Mann machen? Wer hat am Freitagmittag rund um die Kirchstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

