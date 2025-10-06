Polizei Gütersloh

POL-GT: 59-jähriger Mann verstorben

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Zeugen meldeten am Samstagabend (04.10., 22.45 Uhr) einen auf einem Gehweg liegenden Mann an der Siechenstraße.

Der Mann befand sich in einer gesundheitlichen Notlage. Die Zeugen übernahmen umgehend Erste-Hilfe-Maßnahmen. Unmittelbar danach trafen sogenannte Mobile Retter am Einsatzort ein, bevor der 59-jährige Mann noch vor Ort notärztlich versorgt wurde. Wenige Zeit später verstarb der 59-jährige Rheda-Wiedenbrücker.

Es im Zuge der Unfallaufnahme am Samstagabend konnte nicht abschließend festgestellt werden, ob der 59-Jährige von seinem E-Bike stürzte und sich dabei tödlich verletzte oder ob er aufgrund einer internistischen Ursache verstarb.

Die Unfallaufnahme wurde durch ein Unfallaufnahmeteam der Polizei Bielefeld unterstützt.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu einem möglichen Unfallgeschehen machen? Die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

