Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall mit 3 verletzten Personen

Gütersloh (ots)

Rietberg (FN) Am 06.10.2025 kam es gegen 21:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Varenseller Strasse. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 19- jähriger PKW- Fahrer aus Rietberg die Varenseller Strasse mit seinem PKW BMW aus Richtung Rietberg kommend in Richtung Varensell. In Höhe Haus- Nr. 39 kam es im Bereich der dortigen langgezogenen Rechtskurve zu einer Kollision mit einem im Gegenverkehr befindlichen PKW VW. Durch die Kollision wurde der PKW BMW nach links aus der Kurve getragen und kollidierte noch mit einem am Fahrbahnrand befindlichen Baum. Durch das Unfallgeschehen wurde der Fahrer des PKW BMW sowie die beiden 18- und 19 Jahre alten Beifahrer im PKW schwer verletzt. Die 33- jährige Fahrerin des PKW VW aus Rietberg blieb unverletzt. Die verletzten Fahrzeuginsassen des PKW BMW wurden mittels Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Der nicht mehr fahrbereite PKW BMW wurde abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Varenseller Strasse in Höhe der Unfallstelle gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet. An den beteiligten PKW entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 10.000.- EUR. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Gütersloh in Verbindung zu setzen, Telefon 05241/ 8690.

