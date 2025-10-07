PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GT: Fahrradprüfung an der Grundschule

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Donnerstag (09.10., 08.45 Uhr - 11.30 Uhr) findet für die Schülerinnen und Schüler der Rudolf-Bracht-Grundschule Mastholte die diesjährige Radfahrprüfung statt. Die Viertklässler werden selbständig im Umfeld der Schule, Riekstraße, im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs sein.

Die Kinder wurden intensiv vorbereitet und kennen die Vorfahrtsregeln. Wenn Sie ihnen am Donnerstag begegnen, können Sie sie am sinnvollsten unterstützen, indem Sie ihre eigene Vorfahrt einhalten und rücksichtsvoll fahren.

Die Kinder tragen auffällige Warnwesten mit Startnummern und danken es Ihnen, wenn Sie Ihnen eine sicherere und vor allem unfallfreie Fahrt ermöglichen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

