Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rotlichtverstöße in Erfurt

Erfurt (ots)

Im Erfurter Stadtgebiet führte die Polizei am Dienstagvormittag gezielte Verkehrskontrollen durch. Zwischen 06:30 Uhr und 09:15 Uhr nahmen die Beamtinnen und Beamten insbesondere das Verhalten von Autofahrern an roten Ampeln unter die Lupe. Dabei wurden insgesamt neun Rotlichtverstöße festgestellt. Die betroffenen Fahrer müssen mit einem Bußgeld von mindestens 60 Euro sowie einem Punkt in Flensburg rechnen.

Darüber hinaus ahndete die Polizei auch weitere Verstöße. So wurde ein Autofahrer beim Telefonieren mit dem Handy am Steuer erwischt, ein anderer fiel durch mangelhafte Ladungssicherung auf und die Weiterfahrt wurde untersagt. (SE)

