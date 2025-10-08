Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Lager

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Eine geringe Menge Bargeld klauten Einbrecher zwischen Montagnachmittag (06.10., 16.00 Uhr) und Dienstagmorgen (07.10., 08.00 Uhr) aus einem Lager einer Firma am Hellweg. Zuvor gingen sie ein Tor an, um in die Innenräume zu gelangen.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen in der Umgebung geben? Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell