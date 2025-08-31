Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 30/31.08.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme, Ortsteil Rüschendorf -Sachbeschädigungen-

Seit einigen Monaten kommt es in Damme OT Rüschendorf immer wieder zu Sachbeschädigungen. Unbekannte Täter werfen oder Verschießen kleine Schrauben und ähnliche Metallgegenstände gegen die Häuser und Fahrzeuge. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Damme unter 05491/999360

Visbek - schwerer Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am 30.08.2025; 16:07 Uhr, kommt es auf der Astruper Straße in Visbek zu einem schweren Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden unter Beteiligung von 4 Fahrzeugen. Zur genannten Unfallzeit befuhr eine Hochzeitsgesellschaft in einer Fahrzeugkolonne die Astruper Straße in Richtung stadtauswärts. Aus dieser Fahrzeugkolonne scherte ein 27-jähriger Fahrer eines hochmotorisierten Fahrzeuges aus Visbek aus, um die vorausfahrenden Fahrzeuge zu überholen. Aufgrund der initiierten Leistungsentfachung brach der PKW Mercedes C 43 AMG aus und kollidierte mit einem überholten PKW Mercedes eines 29-jährigen aus Vechta. Dieser kollidierte daraufhin mit einem vorausfahrenden PKW Audi eines 50-jährigen aus Visbek. Der 27-jährige Unfallverursacher aus Visbek verlor seinerseits die Kontrolle über seinen PKW Mercedes und kollidierte mit dem an erster Stelle fahrenden PKW BMW M4 eines 26-jährigen aus Visbek. Durch den Verkehrsunfall wurde eine Person schwer und zwei Personen leicht verletzt. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200 000 Euro.

Damme - Verkehrsunfall unter Alkoholbeeinflussung

Am 31.08.2025, gegen 01:25 Uhr, kommt es in Damme, Ortsteil Dalinghausen, zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen. Zum genannten Zeitpunkt befährt der 17-Jährige Fahrzeugführer mit einem Mopedauto (45 km/h) den Ortsteil Dalinghausen. In dem Fahrzeug befinden sich noch zwei weitere Jugendliche. In einer Kurve kommen sie nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlagen sich. Alle drei Fahrzeuginsassen werden leicht verletzt und ins Krankenhaus nach Damme verbracht. Weiter stellt sich im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme heraus, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,45 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde im Anschluss durchgeführt.

