Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrecher am helllichten Tag an der Grünstraße

Gütersloh (ots)

Werther (Westf.) (MK) - Bislang unbekannte Einbrecher haben sich am Donnerstagnachmittag (09.10., 15.45 - 16.30 Uhr) gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus an der Grünstraße verschafft. Durch das Aufhebeln eines Kellerfensters gelangten die Täter in das Wohnhaus und durchsuchten anschließend die Räume nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Stand wurde Schmuck gestohlen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

