Polizei Gütersloh

POL-GT: 15-Jähriger stürzt mit E-Scooter - Rettungshubschraubereinsatz

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Am Mittwochmittag (08.10., 12.40 Uhr) kam auf der Straße Im Wullbrock ein 15-jähriger Jugendlicher mit einem E-Scooter zu Sturz und verletzte sich dabei schwer. Er wurde anschließend zur weiteren stationären Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in ein Paderborner Krankenhaus geflogen. Zeugen verständigten zuvor die Polizei, nachdem der Jugendliche auf seiner Fahrt in Richtung Pulverdamm aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Elektrofahrzeug verloren hatte. Der Bereich der Straßen Im Wullbrock sowie Pulverdamm wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt. Zudem leisteten die Polizeikräfte in dem Wohngebiet nahe der Unfallstelle Landehilfe für den Rettungshubschrauber Christoph 13.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

