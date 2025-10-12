POL-GT: Fahndung nach 14- jähriger Vermisster beendet!

Gütersloh (ots) - Harsewinkel (MK) - Am Donnerstagmittag (09.10., 13.10 Uhr) stürzte ein 83-jähriger Mann aus Harsewinkel mit seinem Fahrrad auf der Straße Am Richterhof und verletzte sich dabei schwer. Aus bislang unbekannter Ursache und den Erkenntnissen zufolge ohne Fremdeinwirkung verlor der Radfahrer die Kontrolle. Zeugen verständigten die Polizei und den ...

