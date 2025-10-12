PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahndung nach 14- jähriger Vermisster beendet!

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FN) Die seit Montag, 06.10. vermisste 14- jährige Kimberly Marie ist zwischenzeitlich wohlbehalten in ihre Jugendeinrichtung zurückgekehrt, die Fahndung wurde eingestellt.

