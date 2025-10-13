Polizei Gütersloh

POL-GT: Verpuffung in Wohnung - Bewohnerin schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Polizei- und Feuerwehrkräfte wurden am Sonntagnachmittag (12.10., 16.05 Uhr) über eine Verpuffung in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Herderstraße informiert.

Vor Ort eingetroffen, hatten sämtliche Bewohner das Wohnhauses bereits verlassen. Eine 57-jährige Bewohnerin der Erdgeschosswohnung hatte den Erkenntnissen nach zuvor den Gasherd angezündet. Hierbei kam es zu einer Verpuffung, durch welche die Frau schwer verletzt wurde. Ein weiterer Gebäudeschaden entstand nicht.

Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde die 57-Jährige zur weiteren stationären Behandlung in eine Dortmunder Fachklinik transportiert.

Beamte der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zu dem Brandgeschehen aufgenommen.

