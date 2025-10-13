POL-GT: Radfahrerin nach Sturz schwer verletzt
Gütersloh (ots)
Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am Freitagvormittag (10.10., 11.00 Uhr) stürzte ein 87-jährige Frau aus Rheda-Wiedenbrück mit ihrem Fahrrad auf der Alleestraße, nachdem sie auf ihr Fahrrad stieg und dabei die Kontrolle verlor. Der durch Zeugen verständigte Rettungsdienst brachte die Frau zur weiteren stationären Behandlung in ein nahes Krankenhaus.
Rückfragen bitte an:
Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/
Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell