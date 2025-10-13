PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GT: Radfahrerin nach Sturz schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am Freitagvormittag (10.10., 11.00 Uhr) stürzte ein 87-jährige Frau aus Rheda-Wiedenbrück mit ihrem Fahrrad auf der Alleestraße, nachdem sie auf ihr Fahrrad stieg und dabei die Kontrolle verlor. Der durch Zeugen verständigte Rettungsdienst brachte die Frau zur weiteren stationären Behandlung in ein nahes Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 12:15

    POL-GT: 29-Jährige nach Alleinunfall schwer verletzt

    Gütersloh (ots) - Werther (Westf.) (MK) - Am Samstagmorgen (11.10., 09.10 Uhr) ereignete sich auf der Jöllenbecker Straße, zwischen Werther (Westf.) und Schröttinghausen, ein Alleinunfall einer 29-jährigen Autofahrerin, die sich dabei schwer verletzte. Zuvor befuhr die Frau aus Werther (Westf.) mit einem VW die Jöllenbecker Straße in Richtung Schröttinghausen. Etwa in Höhe der Einmündung Ellersiek verlor die ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 09:35

    POL-GT: Alleinunfall auf der Detmolder Straße - 21-Jähriger schwer verletzt

    Gütersloh (ots) - Rietberg (MK) - Am späten Sonntagabend (12.10., 23.15 Uhr) ereignete sich auf der Detmolder Straße im Ortsteil Neuenkirchen ein Alleinunfall eines 21-jährigen Autofahrers, der sich dabei schwer verletzte. Zuvor befuhr der Mann aus Gütersloh mit einem Renault die Detmolder Straße von Neuenkirchen in Richtung Kaunitz. Einige Hundert Meter nach dem ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 09:10

    POL-GT: Verpuffung in Wohnung - Bewohnerin schwer verletzt

    Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (MK) - Polizei- und Feuerwehrkräfte wurden am Sonntagnachmittag (12.10., 16.05 Uhr) über eine Verpuffung in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Herderstraße informiert. Vor Ort eingetroffen, hatten sämtliche Bewohner das Wohnhauses bereits verlassen. Eine 57-jährige Bewohnerin der Erdgeschosswohnung hatte den Erkenntnissen nach zuvor den Gasherd angezündet. Hierbei kam ...

    mehr
