PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizeiliche Kontrollen in Rheda-Wiedenbrück

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Kräfte der Polizei Gütersloh führten am Samstagabend (11.10.) im Stadtgebiet Rheda-Wiedenbrück umfangreiche Verkehrskontrollen zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen durch.

Die Kontrollen fanden in der Zeit von 18.00 Uhr - 02.00 Uhr statt. Das Hauptaugenmerk lag an diesem Abend auf Verstößen in Zusammenhang mit dem Konsum von Alkohol und Drogen. Insgesamt überprüften die Beamten hierbei 83 Fahrzeugführer und -führerinnen an Kontrollstellen in der Innenstadt von Rheda sowie an der Bielefelder Straße in Wiedenbrück. Bei zwei überprüften Autofahrern und einem Fahrer eines E-Scooters ergaben sich erste Verdachtsmomente, so dass ein freiwilliger Drogenvortest durchgeführt wurde und hierbei positive Ergebnisse anzeigt wurden. Die Folge waren anschließende Blutprobenentnahmen sowie die Einleitung ordnungsrechtlicher Verfahren.

Darüber hinaus leiteten die Polizistinnen und Polizisten bei einem Verkehrsteilnehmer ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Bei vier Radfahrern stellten die Beamten Verstöße wegen Handynutzung fest und bei fünf Autofahrern war der Gurt nicht angelegt. Diese Verstöße wurden mit Verwarngeldern geahndet.

Neben der Bekämpfung der Hauptunfallursachen überprüften die Kräfte einige getunte Fahrzeuge auch hinsichtlich illegaler, technischer Veränderungen. Bei vier Autofahrern wurde dies mit einem Verwarngeld geahndet. Bei weiteren zwei Fahrzeugen führte die Überprüfung zum sofortigen Erlöschen der Betriebserlaubnis und einer dementsprechenden Untersagung der Weiterfahrt.

Die Polizei Gütersloh plant im Rahmen des Präsenzkonzeptes "Sicherheit im Kreis" auch zukünftig Kontrollmaßnahmen in unregelmäßigen Abständen, um den Zahlen der Hauptunfallursachen konsequent entgegenzuwirken - zu Ihrer Sicherheit!

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 12:30

    POL-GT: Radfahrerin nach Sturz schwer verletzt

    Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am Freitagvormittag (10.10., 11.00 Uhr) stürzte ein 87-jährige Frau aus Rheda-Wiedenbrück mit ihrem Fahrrad auf der Alleestraße, nachdem sie auf ihr Fahrrad stieg und dabei die Kontrolle verlor. Der durch Zeugen verständigte Rettungsdienst brachte die Frau zur weiteren stationären Behandlung in ein nahes Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Polizei Gütersloh Pressestelle ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 12:15

    POL-GT: 29-Jährige nach Alleinunfall schwer verletzt

    Gütersloh (ots) - Werther (Westf.) (MK) - Am Samstagmorgen (11.10., 09.10 Uhr) ereignete sich auf der Jöllenbecker Straße, zwischen Werther (Westf.) und Schröttinghausen, ein Alleinunfall einer 29-jährigen Autofahrerin, die sich dabei schwer verletzte. Zuvor befuhr die Frau aus Werther (Westf.) mit einem VW die Jöllenbecker Straße in Richtung Schröttinghausen. Etwa in Höhe der Einmündung Ellersiek verlor die ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 09:35

    POL-GT: Alleinunfall auf der Detmolder Straße - 21-Jähriger schwer verletzt

    Gütersloh (ots) - Rietberg (MK) - Am späten Sonntagabend (12.10., 23.15 Uhr) ereignete sich auf der Detmolder Straße im Ortsteil Neuenkirchen ein Alleinunfall eines 21-jährigen Autofahrers, der sich dabei schwer verletzte. Zuvor befuhr der Mann aus Gütersloh mit einem Renault die Detmolder Straße von Neuenkirchen in Richtung Kaunitz. Einige Hundert Meter nach dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren