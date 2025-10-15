LPI-SHL: Berauscht unterwegs
Ebertshausen (ots)
Beamte der Suhler Einsatzunterstützung kontrollierten Dienstagmittag einen 44-jährigen Autofahrer in Ebertshausen. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Eine Blutentnahme und eine Anzeige waren die Folge. Weiterfahren durfte der Mann natürlich auch nicht mehr.
