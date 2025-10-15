Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wohnmobil beschädigt

Benshausen (ots)

Drei bislang unbekannte Jugendliche hämmerten am Dienstag gegen 21:50 Uhr lautstark gegen ein Wohnmobil, das auf einem Parkplatz auf dem Markt in Benshausen abgestellt war. Nicht nur das eine Haus auf Rädern wurde attackiert, auch weitere waren Ziel der Unbekannten. Sie verursachten zumindest an einem der Gefährte einen Lackschaden. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0268068/2025 beim Inspektionsdienst Suhl.

