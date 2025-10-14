LPI-SHL: Auf Mülltonnen übergegriffen
Wasungen (ots)
In der Nacht zu Dienstag (14.10.2025) entzündeten sich eine Müll- und eine Papiertonne in der Engelsgasse in Wasungen vermutlich durch einen zu nah daran abgestellten Kübel mit heißer Asche. Die Feuerwehr löschte die Flammen, sodass zumindest an den Wohnhäusern kein Schaden entstand. Die Tonnen wurden zerstört. Der Sachschaden wird auf etwa 130 Euro geschätzt.
