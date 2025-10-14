LPI-SHL: Unbefugter Gebrauch eines Radladers
Rohr (ots)
Unbekannte Täter nutzen in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen unbefugt einen bei einer Baustelle in der Straße "Am Bahnhof" in Rohr abgestellten Radlader. Sachschaden entstand nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Sachdienliche Hinweise zu dem/den Tätern oder der Nutzung des Radladers nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0265902/2025 entgegen.
