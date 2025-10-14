PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unbefugter Gebrauch eines Radladers

Rohr (ots)

Unbekannte Täter nutzen in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen unbefugt einen bei einer Baustelle in der Straße "Am Bahnhof" in Rohr abgestellten Radlader. Sachschaden entstand nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Sachdienliche Hinweise zu dem/den Tätern oder der Nutzung des Radladers nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0265902/2025 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen Alle
  • 14.10.2025 – 08:46

    LPI-SHL: Unter Alkoholeinfluss

    Suhl (ots) - Montagabend kontrollierten Beamte des Inspektionsdienstes Suhl einen Autofahrer in der Schleusinger Straße in Suhl, da dieser trotz Dunkelheit ohne Licht unterwegs war. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,3 Promille, weshalb er die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten musste. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Den Autofahrer erwartet jetzt eine Anzeige. Rückfragen bitte ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 08:45

    LPI-SHL: Pferde durchgegangen - Zeugen gesucht

    Kaltennordheim (ots) - Am 07.10.2025 gegen 18:40 Uhr beobachtete eine Zeugin eine Gruppe Jugendlicher, die sich auf einer Wiese nahe eines Stalls in der Mühlgasse in Kaltennordheim befanden. Sie sah bei ihnen eine Rauchwolke, die wenig später brannte und explodierte. Die in der Nähe befindlichen Pferde gerieten in Panik und verletzten sich bei ihrer Flucht. Des Weiteren beschädigten die Tiere dadurch einen Teil des ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 08:35

    LPI-SHL: Container angezündet

    Suhl (ots) - Montagabend gegen 23:15 Uhr setzten bislang unbekannte Täter einen Papiercontainer in der Straße "Am Burghof" in Suhl in Brand und flüchteten anschließend. Die Feuerwehr löschte die Flammen konnte aber nicht mehr verhindern, dass der Container zerstört und eine danebenstehende Mülltonne stark beschädigt wurden. Die Polizei ermittelt wegen der Sachbeschädigung durch Brandlegung und sucht Zeugen. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 ...

    mehr
