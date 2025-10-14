PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Container angezündet

Suhl (ots)

Montagabend gegen 23:15 Uhr setzten bislang unbekannte Täter einen Papiercontainer in der Straße "Am Burghof" in Suhl in Brand und flüchteten anschließend. Die Feuerwehr löschte die Flammen konnte aber nicht mehr verhindern, dass der Container zerstört und eine danebenstehende Mülltonne stark beschädigt wurden. Die Polizei ermittelt wegen der Sachbeschädigung durch Brandlegung und sucht Zeugen. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0266936/2025 beim Inspektionsdienst Suhl.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

