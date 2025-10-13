Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Gartenhaus

Meiningen (ots)

In der Zeit von Samstagabend bis Sonntagnachmittag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Gartenhaus in der Dammstraße in Meiningen. Sie entwendeten aus dem Inneren eine Akku-Heckenschere, Akkus sowie mehrere Ladegeräte. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 250 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0265604/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell