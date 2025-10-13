LPI-SHL: Verstoß gegen 0,5 Promille-Grenze
Niederschmalkalden (ots)
Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen führten Sonntagabend eine Verkehrskontrolle mit einem 28-jährigen Autofahrer in Niederschmalkalden durch. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,67 Promille. Die darauf folgende Atemalkoholmessung mit dem gerichtsverwertbaren Gerät zeigte im Ergebnis einen Wert von 0,7 Promille. Den 28-Jährigen erwartet jetzt eine Anzeige gegen das Straßenverkehrsgesetz.
