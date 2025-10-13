LPI-SHL: Verstoß gegen 0,5 Promille-Grenze

Meiningen (ots) - In der Zeit von Samstagabend bis Sonntagnachmittag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Gartenhaus in der Dammstraße in Meiningen. Sie entwendeten aus dem Inneren eine Akku-Heckenschere, Akkus sowie mehrere Ladegeräte. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 250 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0265604/2025 bei der ...

