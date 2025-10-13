PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verstoß gegen 0,5 Promille-Grenze

Niederschmalkalden (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen führten Sonntagabend eine Verkehrskontrolle mit einem 28-jährigen Autofahrer in Niederschmalkalden durch. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,67 Promille. Die darauf folgende Atemalkoholmessung mit dem gerichtsverwertbaren Gerät zeigte im Ergebnis einen Wert von 0,7 Promille. Den 28-Jährigen erwartet jetzt eine Anzeige gegen das Straßenverkehrsgesetz.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 11:12

    LPI-SHL: Einbruch in Gartenhaus

    Meiningen (ots) - In der Zeit von Samstagabend bis Sonntagnachmittag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Gartenhaus in der Dammstraße in Meiningen. Sie entwendeten aus dem Inneren eine Akku-Heckenschere, Akkus sowie mehrere Ladegeräte. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 250 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0265604/2025 bei der ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 11:04

    LPI-SHL: Zu zweit und berauscht auf dem E-Scooter

    Bad Salzungen (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen kontrollierten Sonntagmittag einen Mann und eine Frau in einem Bad Salzunger Ortsteil, welche zusammen auf einem E-Scooter fuhren. Da beide während der Fahrt gemeinsam auf das Fahrzeug einwirkten und bei beiden ein Drogenvortest positiv verlief, erfolgte auch jeweils eine Blutentnahme im Klinikum. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Personen erwartet ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 11:04

    LPI-SHL: Nicht zulassungsfähig

    Suhl (ots) - Sonntagabend kontrollierten Polizisten des Suhler Inspektionsdienstes die 33-jährige Fahrerin eines Elektro-Kraftrades in Suhl. Die Frau war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Da das Fahrzeug mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 65 km/h nicht zulassungsfähig ist, brachte auch das angebrachte Versicherungskennzeichen nichts. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Anzeige. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren