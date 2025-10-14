Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Pferde durchgegangen - Zeugen gesucht

Kaltennordheim (ots)

Am 07.10.2025 gegen 18:40 Uhr beobachtete eine Zeugin eine Gruppe Jugendlicher, die sich auf einer Wiese nahe eines Stalls in der Mühlgasse in Kaltennordheim befanden. Sie sah bei ihnen eine Rauchwolke, die wenig später brannte und explodierte. Die in der Nähe befindlichen Pferde gerieten in Panik und verletzten sich bei ihrer Flucht. Des Weiteren beschädigten die Tiere dadurch einen Teil des Weideumzäunung. Als die Jugendlichen bemerkten, dass die Pferde die eingezäunte Fläche verlassen hatten, entfernten sie sich schnell mit ihren Fahrrädern. Zeugen, die Hinweise zu den Jugendlichen oder dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0266029/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

