PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unter Alkoholeinfluss

Suhl (ots)

Montagabend kontrollierten Beamte des Inspektionsdienstes Suhl einen Autofahrer in der Schleusinger Straße in Suhl, da dieser trotz Dunkelheit ohne Licht unterwegs war. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,3 Promille, weshalb er die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten musste. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Den Autofahrer erwartet jetzt eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 14.10.2025 – 08:45

    LPI-SHL: Pferde durchgegangen - Zeugen gesucht

    Kaltennordheim (ots) - Am 07.10.2025 gegen 18:40 Uhr beobachtete eine Zeugin eine Gruppe Jugendlicher, die sich auf einer Wiese nahe eines Stalls in der Mühlgasse in Kaltennordheim befanden. Sie sah bei ihnen eine Rauchwolke, die wenig später brannte und explodierte. Die in der Nähe befindlichen Pferde gerieten in Panik und verletzten sich bei ihrer Flucht. Des Weiteren beschädigten die Tiere dadurch einen Teil des ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 08:35

    LPI-SHL: Container angezündet

    Suhl (ots) - Montagabend gegen 23:15 Uhr setzten bislang unbekannte Täter einen Papiercontainer in der Straße "Am Burghof" in Suhl in Brand und flüchteten anschließend. Die Feuerwehr löschte die Flammen konnte aber nicht mehr verhindern, dass der Container zerstört und eine danebenstehende Mülltonne stark beschädigt wurden. Die Polizei ermittelt wegen der Sachbeschädigung durch Brandlegung und sucht Zeugen. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 11:24

    LPI-SHL: Verstoß gegen 0,5 Promille-Grenze

    Niederschmalkalden (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen führten Sonntagabend eine Verkehrskontrolle mit einem 28-jährigen Autofahrer in Niederschmalkalden durch. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,67 Promille. Die darauf folgende Atemalkoholmessung mit dem gerichtsverwertbaren Gerät zeigte im Ergebnis einen Wert von 0,7 Promille. Den 28-Jährigen erwartet ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren