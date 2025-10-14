LPI-SHL: Unter Alkoholeinfluss
Suhl (ots)
Montagabend kontrollierten Beamte des Inspektionsdienstes Suhl einen Autofahrer in der Schleusinger Straße in Suhl, da dieser trotz Dunkelheit ohne Licht unterwegs war. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,3 Promille, weshalb er die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten musste. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Den Autofahrer erwartet jetzt eine Anzeige.
