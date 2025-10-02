PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Foto-Fahndung nach Diebesgut

POL-MK: Foto-Fahndung nach Diebesgut
Lüdenscheid (ots)

Am Abend des 22.09.2024 betraten Polizeibeamte die Wohnung eines damals 29-jährigen Lüdenscheiders aus ursprünglich anderem Einsatzanlass. Dabei fanden die Beamten verdächtige Gegenstände vor. Eine Überprüfung ergab, dass es sich um Beute aus vergangenen Diebstählen im Lüdenscheider Stadtgebiet handelte.

Die Polizisten stellten die überprüften Gegenstände sicher. Außerdem diverse weitere teils hochwertige Dinge, die mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls aus Diebstählen stammen. Teile hiervon konnten noch keinen Taten zugeordnet werden. Ermittlungen wegen Hehlerei wurden seinerzeit eingeleitet.

In Absprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft veröffentlicht die Polizei daher die noch nicht zugeordneten Gegenstände (Fotos). Wer erkennt etwas wieder? Wer ist Eigentümer der Gegenstände oder kann dabei helfen, diesen ausfindig zu machen? Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

