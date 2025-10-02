Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vermisste 60-Jährige gefunden

Iserlohn (ots)

Die seit dem 24. September als vermisst gemeldete 60-jährige Iserlohnerin wurde am Mittwochnachmittag gefunden; die Polizei hat die Vermisstenfahndung eingestellt. Aufmerksame Spaziergänger entdeckten am Nachmittag in der Nähe des Bismarckturms eine hilflose Person und informierten die Polizei. Es stellte sich heraus, dass es sich um die Vermisste handelt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Wo sie sich in den vergangenen Tagen aufgehalten hat, ist nicht bekannt. Die Polizei dankt für alle Hinweise! (cris)

