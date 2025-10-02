Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe

Schalksmühle (ots)

Taschendiebe haben am Mittwoch in Schalksmühle zugegriffen. Eine 56-jährige Frau kaufte gegen 15 Uhr in einem Discounter an der Hälverstraße ein. Als sie gegen 15.10 Uhr bezahlen wollte, steckte ihre Geldbörse nicht mehr in der Jackentasche. Die Polizei nahm vor Ort eine Anzeige auf und warnt weiter vor Taschendieben, die auch in den heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Allein am Montag gab es im Märkischen Kreis zehn entsprechende Anzeigen. Deshalb sollten Wertsachen möglichst dicht am Körper getragen werden, beispielsweise in Innentaschen von Jacken oder Mäntel. Der Einkaufswagen ist der schlechteste Aufbewahrungsort für Handtaschen oder Einkaufskörbe mit Geldbörsen. Keinesfalls darf die PIN mit ins Portemonnaie gesteckt werden. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell