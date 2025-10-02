Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe

Menden (ots)

Eine 88-jährige Frau wurde am Mittwochmorgen an der Unnaer Straße bestohlen. Sie hatte sich mit ihrem Rollator auf den Weg zur Sparkasse gemacht, um Geld abzuheben. Auf dem Rückweg habe eine völlig aufgelöste junge Frau mit Kopftuch angesprochen, die angeblich eine Arztpraxis suchte. Die Unbekannte hatte sich gerade entfernt, als der Seniorin auffiel, dass ihre Handtasche nicht mehr auf dem Rollator lag. Wie ihr die Sparkasse mitteilte, wurden kurz nach der Begegnung mehrmals hohe Geldsummen vom Konto der Seniorin abgebucht. Die Unbekannte wird auf ein Alter zwischen 25 und 30 Jahren und eine Größe von etwa 1,60 bis 1,70 Meter geschätzt. Sie trug einen Rollkragenpullover, Kopftuch und Mantel und sprach Deutsch. Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben, die auch in den heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Allein am Montag gab es im Märkischen Kreis zehn entsprechende Anzeigen. Deshalb sollten Wertsachen möglichst dicht am Körper getragen werden, beispielsweise in Innentaschen von Jacken oder Mäntel. Der Einkaufswagen ist der schlechteste Aufbewahrungsort für Handtaschen oder Einkaufskörbe mit Geldbörsen. Keinesfalls darf die PIN mit ins Portemonnaie gesteckt werden. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell