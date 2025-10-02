PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geldbörse gestohlen und sofort Geld abgebucht

Lüdenscheid (ots)

Einer 73-jährigen Frau wurde am Mittwoch am Rathausplatz die Geldbörse gestohlen. Sie hatte gegen 15.20 Uhr Geld bei der Sparkasse abgehoben. Als sie 20 Minuten später in einen Einkauf in einem Geschäft bezahlen wollte, bemerkte sie, dass der Geldbeutel aus ihrer Umhängetasche verschwunden war. Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben, die auch in den heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Allein am Montag gab es im Märkischen Kreis zehn entsprechende Anzeigen. Deshalb sollten Wertsachen möglichst dicht am Körper getragen werden, beispielsweise in Innentaschen von Jacken oder Mäntel. Der Einkaufswagen ist der schlechteste Aufbewahrungsort für Handtaschen oder Einkaufskörbe mit Geldbörsen. Keinesfalls darf die PIN mit ins Portemonnaie gesteckt werden. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

