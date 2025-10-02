Lüdenscheid (ots) - Einer 73-jährigen Frau wurde am Mittwoch am Rathausplatz die Geldbörse gestohlen. Sie hatte gegen 15.20 Uhr Geld bei der Sparkasse abgehoben. Als sie 20 Minuten später in einen Einkauf in einem Geschäft bezahlen wollte, bemerkte sie, dass der Geldbeutel aus ihrer Umhängetasche verschwunden war. Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben, die auch in den heimischen Discountern nach ihren meist ...

