Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
Kierspe (ots)
Ort Hüttebruch B 54
Zeit 02.10.2025, 07:29 Uhr bis 12:15 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 1025 Verwarngeldbereich 108 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 23 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 80 km/h 50 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK (lubo)
