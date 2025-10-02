PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe

Hemer (ots)

Taschendiebe haben am Mittwoch in Hemer zugegriffen. Binnen kürzester Zeit meldeten sich fünf Betroffene. Die Tatzeit lag zwischen 10.15 und 12 Uhr. Tatorte waren Supermärkte an der Mendener Straße, Hauptstraße (2 Fälle) und Elsa-Brandström-Straße (2 Fälle). Die Betroffenen Frauen sind zwischen 60 und 84 Jahre alt. In keinem der Fälle hatten die Opfer irgendetwas bemerkt, außer dass ihnen irgendwann auffiel, dass ihre Geldbörse nicht mehr am vertrauten Platz steckte. Die Polizei nahm Anzeigen auf und veranlasste KUNO-Sperrungen der mit abhanden gekommenen Bankkarten. Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben, die auch in den heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Allein am Montag gab es im Märkischen Kreis zehn entsprechende Anzeigen. Deshalb sollten Wertsachen möglichst dicht am Körper getragen werden, beispielsweise in Innentaschen von Jacken oder Mäntel. Der Einkaufswagen ist der schlechteste Aufbewahrungsort für Handtaschen oder Einkaufskörbe mit Geldbörsen. Keinesfalls darf die PIN mit ins Portemonnaie gesteckt werden. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 02.10.2025 – 13:57

    POL-MK: Taschendiebe

    Menden (ots) - Eine 88-jährige Frau wurde am Mittwochmorgen an der Unnaer Straße bestohlen. Sie hatte sich mit ihrem Rollator auf den Weg zur Sparkasse gemacht, um Geld abzuheben. Auf dem Rückweg habe eine völlig aufgelöste junge Frau mit Kopftuch angesprochen, die angeblich eine Arztpraxis suchte. Die Unbekannte hatte sich gerade entfernt, als der Seniorin auffiel, dass ihre Handtasche nicht mehr auf dem Rollator lag. Wie ihr die Sparkasse mitteilte, wurden kurz nach ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 13:55

    POL-MK: Mutmaßlicher Dieb kommt mit gestohlenem Pedelec - Gift-Fund am Stadtbahnhof

    Iserlohn (ots) - Ein 51-jähriger Mann steht im Verdacht, am Mittwochmorgen kurz nach 7.30 Uhr in einer Tiefgarage am Poth ein Fahrzeug durchwühlt zu haben. Ein Zeuge hatte vor der Eingangstür ein herrenloses, nicht gesichertes Pedelec entdeckt. Auf Aufnahmen einer Überwachungskamera sah er, wie der Pedelec-Fahrer an Türen zog und das Fahrrad abstellte. Der Zeuge ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 13:52

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Kierspe (ots) - Ort Hüttebruch B 54 Zeit 02.10.2025, 07:29 Uhr bis 12:15 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 1025 Verwarngeldbereich 108 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 23 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 80 km/h 50 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren