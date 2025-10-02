PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einladung zum Medientermin - Staatsanwaltschaft Hagen und Polizei Hagen berichten zu einem ungeklärten Mord an einer Fünfjährigen in Neuenrade (Märkischer Kreis) im Jahr 1986

Hagen/Neuenrade (ots)

Die Staatsanwaltschaft Hagen und Polizei Hagen laden die Medienschaffenden zu einem Medientermin ein. Anlass ist ein Mord an der damals fünfjährigen Zeynep I. aus Neuenrade (NRW, Märkischer Kreis) im Jahr 1986. Das türkische Mädchen wurde damals in unmittelbarer Nähe zur elterlichen Wohnung in einem Waldstück tot aufgefunden. Bis heute konnte der Täter nicht ermittelt werden. Der Fall wird am 26. November 2025 auch in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" vorgestellt.

Zeit und Ort des Medientermins:

Wann: Donnerstag, 09. Oktober 2025, 13:00 Uhr Wo: Polizeipräsidium Hagen, Funckestraße 41, 58097 Hagen

Anmeldung:

Wir bitten um verbindliche Anmeldung unter Nennung des Mediums für das berichtet werden soll und der Teilnehmerzahl bis spätestens Dienstag, 07. Oktober 2025, 16:00 Uhr, per E-Mail bei der Pressestelle der Polizei Hagen unter: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Bitte beachten Sie, dass eine Teilnahme ausschließlich nach vorheriger Anmeldung möglich ist.

Wir bitten um Verständnis, dass weitergehende inhaltliche Auskünfte erst im Rahmen des Medientermins erteilt werden können. (sch)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle Telefon: 02331 986 15 15 E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 02.10.2025 – 14:02

    POL-MK: Taschendiebe

    Altena (ots) - Binnen weniger Minuten wurden am Mittwoch zwei Frauen in einem Discounter an der Bahnhofstraße von Taschendieben bestohlen. Gegen 13.15 Uhr wurde eine 73-jährige Frau bestohlen. Sie berichtete der Polizei später von einer verdächtigen Person. Eine 62-jährige Frau stellte gegen 13.30 Uhr an der Kasse fest, dass ihre Geldbörse nicht mehr in ihrem Rucksack steckte. Während des Einkaufs hatte sie keine verdächtigen Beobachtungen gemacht. Die Polizei nahm ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 14:01

    POL-MK: Taschendiebe

    Schalksmühle (ots) - Taschendiebe haben am Mittwoch in Schalksmühle zugegriffen. Eine 56-jährige Frau kaufte gegen 15 Uhr in einem Discounter an der Hälverstraße ein. Als sie gegen 15.10 Uhr bezahlen wollte, steckte ihre Geldbörse nicht mehr in der Jackentasche. Die Polizei nahm vor Ort eine Anzeige auf und warnt weiter vor Taschendieben, die auch in den heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Allein am Montag gab es im Märkischen ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 13:59

    POL-MK: Taschendiebe

    Hemer (ots) - Taschendiebe haben am Mittwoch in Hemer zugegriffen. Binnen kürzester Zeit meldeten sich fünf Betroffene. Die Tatzeit lag zwischen 10.15 und 12 Uhr. Tatorte waren Supermärkte an der Mendener Straße, Hauptstraße (2 Fälle) und Elsa-Brandström-Straße (2 Fälle). Die Betroffenen Frauen sind zwischen 60 und 84 Jahre alt. In keinem der Fälle hatten die Opfer irgendetwas bemerkt, außer dass ihnen irgendwann auffiel, dass ihre Geldbörse nicht mehr am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren