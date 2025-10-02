Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe

Altena (ots)

Binnen weniger Minuten wurden am Mittwoch zwei Frauen in einem Discounter an der Bahnhofstraße von Taschendieben bestohlen. Gegen 13.15 Uhr wurde eine 73-jährige Frau bestohlen. Sie berichtete der Polizei später von einer verdächtigen Person. Eine 62-jährige Frau stellte gegen 13.30 Uhr an der Kasse fest, dass ihre Geldbörse nicht mehr in ihrem Rucksack steckte. Während des Einkaufs hatte sie keine verdächtigen Beobachtungen gemacht. Die Polizei nahm Anzeigen auf und warnt weiter vor Taschendieben, die auch in den heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Allein am Montag gab es im Märkischen Kreis zehn entsprechende Anzeigen. Deshalb sollten Wertsachen möglichst dicht am Körper getragen werden, beispielsweise in Innentaschen von Jacken oder Mäntel. Der Einkaufswagen ist der schlechteste Aufbewahrungsort für Handtaschen oder Einkaufskörbe mit Geldbörsen. Keinesfalls darf die PIN mit ins Portemonnaie gesteckt werden. (cris)

