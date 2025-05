Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Raub auf Spielhalle

Zeugen gesucht

Gangelt (ots)

In der Nacht zum vergangenen Freitag (2. Mai) kam es in der Sittarder Straße zu einem Raub auf eine Spielhalle. Eine bislang unbekannte Person bedrohte kurz nach Mitternacht einen Mitarbeiter, gegen den er auch Pfefferspray einsetzte und raubte Bargeld. Der unbekannte männliche Täter war etwa 165 Zentimeter groß, trug dunkle Kleidung und war maskiert. Nach der Tat flüchtete er in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Bereich der Sittarder Straße zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat 2 der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell