POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Hückelhoven (ots) - Gegen 15.10 Uhr wurde am Freitag, 9 Mai, der Brand der Holzüberdachung der Eingangstür eines Mehrfamilienhauses an der Straße Lippeweg festgestellt. Anwohner verständigten daraufhin die Feuerwehr. Zeitgleich löschten sie den Brand mit eigenen Mitteln. Die Feuerwehr entfernte das Vordach und löschte die restlichen Glutnester. Die Ermittlungen dazu, wie es zu dem Brand kommen konnte, dauern zurzeit noch an.

