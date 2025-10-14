PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vom Auto erfasst

Schleusegrund (ots)

Montagmittag stellte eine Autofahrerin ihren Pkw in einem Ortsteil der Gemeinde Schleusegrund vor der Garage ab. Das Auto setzte sich von alleine in Bewegung und erfasste die Frau, welche schwer verletzt wurde. Sie kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Pkw prallte noch gegen ein Verkehrsschild und einen Hydranten, weshalb ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro entstand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

