Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Goldkette vom Hals gerissen: Zwei Tatverdächtige nach Straßenraub festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Am Samstagabend gegen 20 Uhr beraubten zwei zunächst unbekannte Täter in der Mittelgasse in Kassel einen 25-Jährigen, indem sie ihm eine Kette vom Hals rissen und ihn leicht verletzten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren die beiden Täter dem Mann entgegengekommen, hatten ihn absichtlich angerempelt und anschließend in den Schwitzkasten genommen. Mit der vom Hals gerissenen hochwertigen Goldkette des 25-Jährigen aus Kelsterbach ergriffen die Täter anschließend die Flucht in Richtung Fußgängerzone. Das Opfer stoppte kurz danach eine zufällig vorbeifahrende Streife der Stadtpolizei und schilderte, was passiert war. So führte die Fahndung der Stadtpolizisten, die sich gemeinsam mit dem Opfer auf die Suche nach den Tätern gemacht hatten, an der Universität zum Erfolg, wo der 25-Jährige die beiden Räuber wiedererkannte. Wie die hinzugerufene Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, konnte auch die geraubte Kette, derer sich die Täter offenbar bei der Flucht entledigt hatten, in einem Gebüsch aufgefunden und sichergestellt werden.

Die beiden Tatverdächtigen im Alter von 19 und 27 Jahren mit marokkanischer Staatsangehörigkeit, die aktuell keinen festen Wohnsitz haben, bestritten den Raub. Sie sollen einem Haftrichter vorgeführt werden, der über die Untersuchungshaft entscheidet. Die weiteren Ermittlungen wegen des Raubes werden beim Kommissariat 35 der Kasseler Kripo geführt.

