Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Gefährliche Alkoholfahrt mit 3,7 Promille: Autofahrer dank Zeugen gestoppt

Kassel (ots)

Kassel/ Vellmar:

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass ein 37-jähriger Autofahrer am gestrigen Sonntagabend bei einer gefährlichen Trunkenheitsfahrt durch Kassel und Vellmar von der Polizei festgenommen werden konnten, ohne dass jemand zu Schaden kam. Der Zeuge war gegen 21:15 auf dem Gelände einer Tankstelle in der Kasseler Nordstadt auf den schwankenden Mann aufmerksam geworden, der sich beim Betanken seines Autos kaum auf den Beinen halten konnte, sich anschließend hinters Steuer setzte und losfuhr. Sofort alarmierte er die Polizei und folgte dem Audi mit seinem eigenen Fahrzeug, bis der Sichtkontakt in der Bunsenstraße abriss. Da der Zeuge das Kennzeichen des Wagens durchgegeben hatte, entdeckte eine an der Fahndung beteiligte Streife des Polizeireviers Nord den entgegenkommenden Pkw bereits wenige Minuten später in Vellmar und stoppte ihn. Sofort schlug den Beamten Alkoholgeruch entgegen. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab einen Wert von 3,7 Promille, weshalb die Polizisten den Mann zur Blutentnahme mit auf die Dienststelle nahmen und seinen Führerschein sicherstellten. Der 37-Jährige aus dem Landkreis Kassel muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

