POL-KS: Nächtliche Fahrraddiebstähle in Kaufungen: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kaufungen (Landkreis Kassel):

Bislang unbekannte Fahrraddiebe haben in der Nacht von Freitag auf Samstag in Kaufungen zugeschlagen und zwei Räder im Gesamtwert von knapp 8.000 Euro erbeutet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den beiden Diebstählen, die auf das Konto ein und derselben Täter gehen dürften, geben können.

Das erste Fahrrad, ein schwarzes E-Mountainbike des Herstellers Husqvarna, wurde aus einem Garten in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Oberkaufungen gestohlen. Im Zeitraum zwischen Freitagabend, 20 Uhr, und Samstagmorgen, 6 Uhr, betraten die bislang unbekannten Täter das Grundstück und brachen das Faltschloss auf, mit dem das Fahrrad an einen Pfosten angeschlossen war. Die zweite Tat ereignete sich in der Langen Straße, nahe dem Amselweg. Dort zerschnitten die Diebe mit einem unbekannten Werkzeug die Halte- und Schlosseinrichtung am Fahrradträger eines geparkten Wohnmobils. Anschließend nahmen sie das schwarze Mountainbike des Herstellers Stumpjumper vom Träger herunter und flüchteten damit in unbekannte Richtung. Der in der gleichen Nacht stattgefundene Diebstahl wurde ebenfalls am Samstagmorgen vom Besitzer des Fahrrads entdeckt.

Wer in der Nacht zum Samstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Kaufungen beobachtet hat und den Ermittlern der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

