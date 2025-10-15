Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schnur gespannt

Hohleborn (ots)

Ein bislang unbekannter Täter erlaubte sich in der Nacht zu Mittwoch (15.10.2025) einen üblen Scherz, welcher hätte durchaus böse enden können. Er spannte eine etwa 3 Millimeter dicke Paketschnur quer über die Gothaer Straße / Niemöllerstraße und auch im Bereich der Brücke in der Bahnhofstraße in Hohleborn. Die Schnur hing auf einer Höhe von ca. 1,10 Meter. Ein Zeuge sah gegen 02:00 Uhr diese Schnüre, entfernte sie und rief die Polizei. Die Beamten ermitteln nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und suchen Zeugen. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0268139/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell