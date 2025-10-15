PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Jugendliche randalierten

Suhl (ots)

Ein Zeuge bemerkte Dienstagabend gegen 19:10 Uhr mehrere Jugendliche, die Fensterscheiben eines leerstehenden Gebäudes in der Rimbachstraße in Suhl mit Steinen bewarfen und beschädigten. Sie flüchteten nach der Tat in Richtung Friedhof. Den Zeugenhinweisen nach muss es sich um eine Gruppe aus 5 Jungs und einem Mädchen gehandelt haben. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0268010/2025.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

