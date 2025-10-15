PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mopedfahrer außer Rand und Band

Meiningen (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Mopeds befuhr am Dienstag gegen 16:20 Uhr die Gartenstraße in Meiningen. Laut Zeugenaussagen fuhr er mit seinem Roller deutlich zu schnell. Nachdem er an den Zeugen vorbeigefahren war, wendete er und steuert erneut in deren Richtung. Einer der Zeugen rief dem Fahrer entgegen, dass er langsamer fahren soll, was dieser ignorierte. Im Gegenteil, er steuerte nun auf eine Frau zu, die mit Kinderwagen, in welchem glücklicherweise kein Kind saß, am Straßenrand stand. Erst kurz vor ihr lenkte er ein und zog nur knapp an der Frau vorbei. Dabei touchierte er jedoch den Wagen. Danach fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die Hinweise zum unbekannten Moped-Fahrer geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0267969/2025.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
