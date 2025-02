Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Einbruch in Firma in Mühlhausen (08.02.2025 - 10.02.2025)

VS-Schwenningen (ots)

In Schwenningens Ortsteil Mühlhausen ist es im Zeitraum von Samstag auf Montag zu einem Einbruch in eine Firma an der Straße "In der Lache" gekommen. An der Firma schoben Unbekannte ein Rolltor nach oben und verschafften sich so Zugang ins Innere. Sie entwendeten Buntmetall im niedrigen fünfstelligen Wert und benutzten zum Abtransport vermutlich ein Fahrzeug. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwenningen unter der Nummer 07720 / 85000 zu melden.

